‘Helft zelfstandigen heeft geen financiële buffer’

De helft van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) heeft geen financiële buffer, stelt vakbond FNV naar aanleiding van een eigen enquête van FNV Zelfstandigen onder bijna 2000 zzp’ers. Het gaat dan vooral om zelfstandige ondernemers die werken in de handel, het vervoer of in de uiterlijke verzorging.

Zelfstandigen die in het onderwijs, in de dienstensector of in de industrie werken, hebben relatief vaak wel een buffer om op terug te vallen in economisch slechte tijden. Twee derde van de respondenten met een buffer kan het maximaal drie maanden volhouden.

Marjan van Noort van FNV Zelfstandigen laat weten dat zij is geschrokken van de grote toeloop op de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO), waarmee zzp’ers hun inkomen kunnen laten aanvullen tot bijstandsniveau. „Wij zien dat veel zzp’ers niet voor zichzelf kunnen zorgen bij het wegvallen van inkomsten”, aldus Van Noort.

Bijna een kwart van de respondenten zegt dat opdrachten ondanks de coronacrisis gewoon doorlopen. Ongeveer een zelfde deel geeft juist aan dat opdrachten worden uitgesteld. Bijna driekwart geeft aan deze periode geen nieuwe klanten te kunnen werven. Wie al opdrachten heeft, krijgt zijn of haar geld vaak niet op tijd. 42 procent geeft aan dat rekeningen later of nog niet worden betaald.

Iets meer dan de helft zegt genoeg te hebben aan de steunmaatregelen tegen de coronacrisis van de regering. De meest genoemde klacht daarover is dat de steun ter hoogte van het bijstandsniveau te laag is.