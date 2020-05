‘Helft winkelbedrijven heeft geen crisisafspraak over huur’

Een groot deel van de winkelbedrijven komt door de coronacrisis in de problemen, omdat die bedrijven geen afspraken met de verhuurders van het winkelpand hebben kunnen maken over verlichting of een betaalpauze. Koepelorganisatie Detailhandel Nederland pleit voor het evenredig dragen van de lasten van de crisis, waarbij ook vastgoedbedrijven hun verlies deels moeten nemen.

Uit navraag onder 250 winkelbedrijven door Detailhandel Nederland komt naar voren dat de helft van de ondervraagden niet tot een afspraak is gekomen wat betreft huur. Doordat de omzetten grotendeels zijn weggevallen, is de huurverplichting vaak een te grote last. Voor een klein deel van de ondernemers die geen regeling heeft weten te treffen, was dit volgens de koepelorganisatie ook niet nodig.

Bijna alle winkeliers hebben contact gehad of gezocht met de verhuurder om een regeling te bespreken. De retailers die wel afspraken maakten, hebben vooral een opschorting of een gedeeltelijke opschorting van de huursom gekregen over de maanden april en mei. Over kwijtscheldingen zijn er vrijwel geen afspraken gemaakt.

„Er wordt wel heel vaak melding gemaakt van een verstoorde communicatie”, aldus Detailhandel Nederland. „Onderhandelingen lopen veelal uitermate stroef en vaak is er geen sprake van een gesprek of onderhandeling. Bij sommige grote internationale verhuurders is het moeilijk om überhaupt met elkaar in gesprek te gaan.”

Winkeliers geven aan Detailhandel Nederland aan dat opschorting slechts een tijdelijke oplossing is en dat er afspraken gemaakt dienen te worden over korting of kwijtschelding. Retailers vinden net als de koepelorganisatie dat de pijn van deze enorm diepe crisis moet worden verdeeld.

Detailhandel Nederland, gaat zo snel als mogelijk in gesprek met partijen als IVBN, Vastgoed Belang, VGO en het ministerie van Economische Zaken. Daarbij wordt gesproken over vervolgstappen op de steunmaatregelen om winkeliers door de crisis te loodsen.