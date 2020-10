Helft van bedrijven in Limburg gebruikt coronasteun

De helft van de bedrijven in Limburg maakt gebruik van een financiële regeling in verband met de coronacrisis. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de zuidelijke provincie daarmee van alle provincies koploper in overheidssteun. Wordt gekeken naar grote steden, dan spant Amsterdam de kroon.

Vooral in de gemeenten Vaals, Maastricht, Roermond en Valkenburg aan de Geul maakten ondernemers relatief veel gebruik van steunregelingen. Daar gaat het om rond de 60 procent van de bedrijven, in Amsterdam betreft het zo’n 55 procent van de ondernemingen.

Landelijk maakte 45 procent de bedrijven met twee of meer werkzame personen gebruik van een van de regelingen. Dat zijn 187.000 bedrijven, uitgaande van cijfers tot en met 31 augustus. Ten opzichte van het westen en zuidoosten van Nederland scoort het noorden duidelijk beter. Daar zochten minder bedrijven hun toevlucht tot overheidssteun. Friesland maakt het minste gebruik van coronasteunmaatregelen.

Het CBS heeft ook uitgezocht hoe de verdeling eruit ziet voor sectoren. Vooral bedrijven in de horeca, overige persoonlijke dienstverlening (zoals kappers en schoonheidssalons) en de cultuursector ontvingen steun in de vorm van de NOW- of TOGS-regeling, of uitstel van belastingbetaling, de drie omvangrijke regelingen uit het eerste noodpakket.

Van alle bedrijven die steun aanvroegen had de helft in het tweede kwartaal een omzetdaling van een kwart of meer ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Eén op de vijf bedrijven had een omzetkrimp tot een kwart, bij ruim één op de vijf was sprake van een omzetstijging van vijf procent of meer. Bij 40 procent van de bedrijven die geen steun hadden aangevraagd was een omzetkrimp van vijf procent of meer.

Speciaal voor eenmanszaken was er ook nog de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Omdat deze regeling nog niet kon worden meegenomen in het onderzoek, heeft het CBS eenmanszaken hier buiten beschouwing gelaten.

