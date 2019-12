Helft onlineshoppers heeft klachten

Van de Nederlanders die weleens online winkelen heeft de helft klachten. Mensen vinden het vooral vervelend dat pakketjes te laat worden bezorgd. Een derde klaagde hierover, zo heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgezocht op basis van onderzoek onder duizenden mensen.

Het gaat om een toename vergeleken met een paar jaar terug. In 2015 zei nog 40 procent problemen te hebben ervaren met onlineaankopen. Nederlanders kopen überhaupt steeds vaker en meer via internet. Dit jaar heeft ongeveer 79 procent van de twaalfplussers in het land, oftewel 11,8 miljoen mensen, iets online gekocht. Dat was vier jaar geleden nog 70 procent.

Vooral voor het kopen van kleding of sportartikelen nemen veel mensen hun toevlucht tot webwinkels. Ook reizen, vakanties en kaartjes voor evenementen kopen mensen vaak online. Maaltijden bestellen bij een restaurant, fastfoodketen of een organisatie die maaltijden bezorgt, wordt ook door steeds meer mensen gedaan.

Toch zijn er ook nog veel Nederlanders die niets kopen bij webshops. Vier op de vijf van hen gaven hiervoor als belangrijkste reden dat ze liever een echte winkel bezoeken, bijvoorbeeld om het product in het echt te zien. Bijna drie op de tien waren bezorgd over de veiligheid en privacy en wilden geen creditcard- of persoonlijke gegevens afgeven. Ruim een kwart zei niet te weten hoe het moet.