‘Helft Nederlandse exporteurs heeft lagere omzet door corona’

Ruim de helft van alle Nederlandse exporterende bedrijven voelt de coronapandemie in de omzetcijfers. Dat maakt ondernemersorganisatie voor handels- en productiebedrijven evofenedex op uit een enquête onder haar leden. Bij de meeste ondernemers die minder uitvoeren, komt dit doordat er veel vraag is weggevallen.

Van alle deelnemers aan het onderzoek gaf 54 procent aan dat de omzet in november was gedaald door corona. Dat is even veel als in de voorgaande maanden. In het tweede kwartaal, toen veel landen voor het eerst in lockdown waren, was dit overigens 66 procent. Gemiddeld leden de getroffen bedrijven in november een omzetdaling van 21 procent.

De negatieve impact van de opleving van het coronavirus in Europa doet zich volgens evofenedex vooral buiten de landsgrenzen voelen. Met name in Italië en Frankrijk hebben exporteurs te maken met een moeilijke markt.

Meer exporterende bedrijven hadden in november te maken met een personeelsoverschot. Waar in oktober nog 19 procent aangaf te veel werknemers voor de hoeveelheid werk te hebben, was die groep vorige maand gegroeid tot 27 procent. Toch denkt een meerderheid van 60 procent van de bedrijven er na de crisis nog te zijn met dezelfde bedrijfsgrootte.