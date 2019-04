Helft kantoren zonder verplicht energielabel

Het merendeel van de kantoren in Nederland voldoet nog niet aan de milieu-eisen die over een kleine vier jaar gaan gelden. Vanaf 2023 moeten de gebouwen een energielabel C of hoger hebben, maar ruim 60 procent van de kantoorpanden heeft dat niet. Dat bevestigt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) naar aanleiding van berichtgeving van nieuwsradiozender BNR.

Een energielabel C betekent dat gebouwen relatief energiezuinig zijn, maar dat er nog ruimte is voor verdere besparingsmaatregelen. Te denken valt aan extra isolatie of de plaatsing van zonnepanelen. Het verplichte C-label in 2023 is een tussenstap op weg naar volledig energieneutrale gebouwen.

Van de circa 67.500 kantoorgebouwen in Nederland, hebben een kleine 25.000 een ‘groen’ energielabel tussen C en A. Een woordvoerder van de RVO tekent daar wel bij aan dat voor bijna de helft van de kantoren nog helemaal geen definitief energielabel is afgegeven. Het kan dus zo zijn dat het percentage energiezuinige gebouwen hoger uitvalt, of lager.