Helft beursgenoteerde bedrijven voldoet al aan vrouwenquotum

Iets meer dan de helft van de beursgenoteerde ondernemingen heeft dit jaar voldoende vrouwen in de raad van commissarissen om aan het in een wetsvoorstel benoemde vrouwenquotum te voldoen. Dat stelt de Dutch Female Board Index van de Tilburgse hoogleraar Mijntje Lückerath. Uit het jaarlijkse rapport blijkt dat 12 procent van de bestuurders van die grote bedrijven vrouw is en 30 procent van de commissarissen.

Van de 94 beursgenoteerde vrouwen bestaat bij 51 minimaal een derde van de raad van commissarissen uit vrouwen. De 43 ondernemingen die daar nog niet aan voldoen zouden gezamenlijk 54 vrouwen moeten aanstellen om hun achterstand in te lopen. Bij vijftien ondernemingen is niet alleen minimaal een derde van de commissarissen, maar ook minimaal een derde van de bestuurders vrouw. Vorig jaar haalden nog zes bedrijven dat.

Van de AEX-fondsen zijn er nog drie die het quotum niet halen, te weten ABN AMRO, Adyen en Unibail-Rodamco-Westfield. In de MidKap haalt twaalf van de 21 bedrijven het voorgestelde minimum.

Het aantal vrouwen in de directies van de onderzochte beursgenoteerde ondernemingen steeg naar 28 van de 225. Daarmee is ongeveer een op de acht bestuurders vrouw. Bij de commissarissen is dat percentage 29,5. In beide gevallen is het aandeel vrouwen hoger dan vorig jaar. Het aantal benoemingen van vrouwen in zowel directies als toezichtraden stijgt bovendien nog altijd. Een op de vier benoemingen betreft een vrouw.

Zeventig ondernemingen heeft nog geen vrouw in de directie. Bij die bedrijven werden afgelopen jaar wel zeventien nieuwe mannelijke bestuurders aangesteld. Zestien beursfondsen hebben zowel in de directie als in de toezichtsraad geen enkele vrouw.