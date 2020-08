Helft beursbedrijven niet helder over digitale veiligheid

Bijna de helft (47 procent) van de beursgenoteerde bedrijven in Nederland is niet transparant over de maatregelen die zij nemen om hun digitale veiligheid te garanderen. Dat concludeert Erasmus School of Law in Rotterdam in een onderzoek op basis van jaarverslagen van de ondernemingen.

Alleen Ahold, Unibail-Rodamco-Westfield, AkzoNobel en Van Lanschot Kempen melden zes of meer specifieke maatregelen op het gebied van cybersecurity. Het gaat bijvoorbeeld over de benoeming van een beleidsmedewerker informatieveiligheid, interne regels die gelden en het organiseren van campagnes en workshops om het bewustzijn van medewerkers over digitale veiligheid te verhogen.

Volgens de onderzoekers betrekken investeerders steeds vaker cyberrisico’s van een onderneming in hun beleggingsbeslissingen. Eerder dit jaar werd bekend dat Nederland het hoogste risico op cybercriminaliteit in Europa loopt als het gaat om aanvallen op het cloudplatform Microsoft Azure.

De grote verschillen in transparantie over digitale veiligheid zouden volgens de onderzoekers verklaard kunnen worden door het ontbreken van een verplichting hierover in de jaarlijkse verslaggeving. Volgens de wetenschappers wegen de voordelen van transparantie op tegen de nadelen.