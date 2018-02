Hele ochtend geen vluchten Transavia

Alle vliegtuigen van Transavia blijven in Nederland tot aan het middaguur aan de grond, vanwege aangekondigde stakingen door de piloten van de luchtvaartmaatschappij. Aanleiding voor de actie is een al maanden durend conflict over een nieuwe cao.

De stakingen zijn eigenlijk officieel al om middernacht begonnen, maar pas om 06.00 uur staat de eerste vertrekkende vlucht van de luchtvaartmaatschappij op de planning. In totaal vliegen dertig geplande vluchten niet of met vertraging, waarvan 19 op Schiphol, zes vanuit Eindhoven en vijf vanuit Rotterdam. De stakingen hebben geen gevolgen voor aankomende vluchten.