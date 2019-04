Heineken verkoopt meer bier

Heineken heeft in de eerste drie maanden van het jaar meer bier aan de man gebracht. De biergigant uit Amsterdam zag de verkopen in eigen land gelijk blijven, maar deed over de grens wel goede zaken.

In totaal verkocht Heineken 52,7 miljoen hectoliter bier, een stijging van 4,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Vooral in Azië en Afrika werd meer bier verkocht. In Europa steeg de verkoop mede dankzij goed weer ook, maar vond vooral een verdere verschuiving plaats van pils naar duurdere biertjes.

De winst steeg in het voorbije kwartaal van 260 miljoen naar 299 miljoen euro. Heineken hield vast aan zijn eerder afgegeven jaardoelstellingen.