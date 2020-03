Heineken scheldt horeca-ondernemers halve maand huur kwijt

Bierbrouwer Heineken scheldt vanwege de coronacrisis horecaondernemers die een pand huren van de brouwer een halve maand huur kwijt. Daarmee hoopt Heineken de ondernemers die in afwachting zijn van steun van de overheid enige financiële lucht te bieden. Om de verspreiding van het virus in te dammen zijn kroegen en restaurants tot nader order gesloten.

Heineken zegt dat voor de noodlijdende ondernemers de helft van de verplichte huursom voor de maand april kwijtgescholden wordt. Voor 130 horecazaken waarvan Heineken pandeigenaar is, worden tevens huurverplichtingen tot en met mei opgeschort.

Heineken zegt het risico van de mindere huurinkomsten te kunnen dragen, omdat het bedrijf bovenal bierbrouwer is in plaats van een vastgoedonderneming. De brouwer zegt er direct bij dat nog maar de vraag is of pandeigenaren, voor wie het vastgoed de primaire inkomstenbron is, een vergelijkbaar aanbod kunnen doen. Daar waar Heineken geen eigenaar is, maar ‘tussenhuurder’, speelt de brouwer waar mogelijk een bemiddelende rol „met de wetenschap dat wij niet kunnen beslissen over andermans portemonnee”, aldus Heineken.

Heineken is zeker niet de enige brouwer die horecaondernemers te hulp schiet. Andere brouwers als AB InBev, Grolsch en Bavaria-eigenaar Swinckels kondigden al steunmaatregelen aan. Het gaat dan net als bij Heineken ook om uitstel van huurverplichtingen, het opschorten van betalingstermijnen en het kosteloos retour nemen van fustbier en tankbier van kroegen.