Heineken onderuit in lagere AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam deed dinsdag een stapje terug. Ook de andere Europese beurzen gingen overwegend licht omlaag. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent lager op 528,39 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 815,84 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,2 procent.

Grootste daler in de AEX was bierbrouwer Heineken met een verlies van 4 procent. Fomento Economico Mexicano (Femsa) verkocht een belang van zo’n 5 procent in Heineken. De verkoop leverde 2,5 miljard euro op. Femsa verwierf de aandelen toen Heineken in 2010 de biertak van de Mexicanen kocht en heeft na de verkoop nog een belang van 8,6 procent in de brouwer.

Chipmachinemaker ASML was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een plus van 0,8 procent. Uitzender Randstad volgde met een winst van 0,7 procent.

In de MidKap stond Intertrust onderaan met een min van 2,9 procent. Het trustkantoor ziet zijn financieel directeur Maarten de Vries vertrekken naar het verf- en chemieconcern AkzoNobel (min 0,5 procent). De Vries vervangt per 1 januari 2018 Maëlys Castella, die eerder deze maand met ziekteverlof ging.

Sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven was TomTom (plus 1,2 procent). De navigatiespecialist gaat voor maximaal 50 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen.

Op de lokale markt zette Pharming de winstreeks voort met een plus van 5,6 procent. Maandag won het aandeel al bijna 20 procent, na vermelding in een brief van de Amerikaanse toezichthouder FDA. Die noemde het medicijn Ruconest van de biotechnoloog een van in totaal vier middelen die een goede vervanging zijn voor het door leveringsproblemen getroffen product Cinryze.

In Brussel daalde Solvay 1 procent. Het Belgische chemieconcern verkoopt zijn polyamide-activiteiten voor 1,6 miljard euro aan het Duitse BASF (plus 0,2 procent). Het bedrijf maakte verder bekend zijn vooruitzichten voor 2017 bij te stellen, vanwege de verkoop van het onderdeel en wisselkoerseffecten.

De euro was 1,1987 dollar waard, tegen 1,1950 dollar op een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 50,22 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 55,68 dollar per vat.