Heineken-onderdeel koopt Ranja en Limeau

Frisdrankmaker Vrumona, een onderdeel van Heineken, neemt een meerderheidsbelang van 51 procent in de siroopmerken Ranja en Limeau. Volgens de Nederlandse producent van bijvoorbeeld Pepsi, Royal Club, Sourcy, Sisi en Rivella gaat het om een belangrijke aanvulling op het assortiment.

„Ranja is een van de bekendste en meest iconische limonademerken van Nederland. Het staat voor veel Nederlanders zelfs synoniem voor ‘aanmaak’-vruchtenlimonade”, zegt Vrumona-directeur Murk Spits. Er is geen overnamebedrag naar buiten gebracht.

Ranja dateert van 1921 en is daarmee een van de oudste limonademerken van het land. Sinds 2016 is het merk eigendom van investeerder Nederlands MerkGoed en siropenproducent Burg Groep. Zij pasten onder meer de receptuur aan, waarna het merk flink groeide en inmiddels met meerdere smaken in meer dan 2000 winkels in Nederland verkrijgbaar is.

De twee hebben met Limeau nog een tweede siroopmerk op de markt gebracht. Dit is een biologische siroop met wat complexere smaken, zoals Limeau Ginger Ale en Limeau 4 Fruits.