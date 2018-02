Heineken daalt op positief Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam toonde maandag wat herstel. Ook de andere Europese beursgraadmeters veerden op na de zware verliezen van afgelopen week. Op het Damrak verwerkten beleggers onder meer het jaarbericht van brouwer Heineken en berichten rondom de chemietak van AkzoNobel. Ook biotechnoloog Galapagos stond in de schijnwerpers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent in de plus op 523,55 punten. De MidKap dikte 1,3 procent aan tot 800,70 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 1,6 procent bij.

Heineken was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van meer dan 3 procent. De bierbrouwer boekte vorig jaar meer winst dan analisten hadden verwachten. Wel stelden de vooruitzichten volgens de marktkenners wat teleur. De brouwer verwacht onder meer dat de operationele marge dit jaar minder sterk zal toenemen dan afgelopen jaar.

Informatieleverancier RELX zakte 0,5 procent na een adviesverlaging door Barclays. Galapagos behoorde tot de sterkste stijgers in de AEX met een winst van 2,1 procent. Het biotechnologiebedrijf werkt aan een beschermingsconstructie om te voorkomen dat het wordt overgenomen.

Philips profiteerde van een adviesverhoging door Berenberg en klom 2,7 procent. Het zorgtechnologiebedrijf liet tevens weten in de tweede helft van dit jaar te stoppen met de productie van medische scanners in het Amerikaanse Cleveland.

AkzoNobel steeg 1,3 procent. Pensioenbeheerder PGGM heeft volgens zakenkrant Financial Times de handen ineengeslagen met de Amerikaanse investeerder Apollo voor een bod op de chemietak van AkzoNobel. Het verfconcern is bezig zijn chemiedivisie af te splitsen. De opbrengst wordt geschat op zo’n 10 miljard euro.

In de MidKap waren geen dalers te bekennen. Chipbedrijf Besi voerde de stijgers aan met een plus van 2,9 procent. Bouwer BAM volgde met een winst van ruim 2 procent. Flow Traders won 1,1 procent. De beursintermediair kreeg er vrijdag al bijna 22 procent bij na een positief handelsbericht.

De euro was 1,2284 dollar waard, tegen 1,2233 dollar op vrijdag. Ook de olieprijzen toonden wat herstel na zes verliesdagen op rij. Een vat Amerikaanse ruwe olie klom 1,3 procent in prijs tot 59,99 dollar. Brentolie steeg 1,1 procent en kostte 63,49 dollar per vat.