Heijmans uitblinker op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam bleef woensdag dicht bij huis. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond Turkije scherp in de gaten. Op het Damrak werd het halfjaarbericht van bouwer Heijmans goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel vrijwel vlak op 561,55 punten. De MidKap steeg een fractie tot 786,68 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent. Londen daalde 0,1 procent.

Turkije heeft de tarieven op verschillende Amerikaanse producten opgevoerd als reactie op de hogere importtarieven van de VS op aluminium en staal uit het land. Het betreft onder meer hogere importtarieven op auto’s, alcohol en tabak.

Bij de kleinere bedrijven klom Heijmans bijna 4 procent. Het bouwbedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft fors stijgen en boekte winst. Volgens topman Ton Hillen werd de positieve start van het jaar werd voortgezet. Wel ervaart de bouwer steeds meer druk op de woningmarkt. KBC Securities verhoogde het advies voor het aandeel. De producent van elektromagnetische componenten Kendrion zakte 3,6 procent na een handelsbericht.

Grootste stijgers in de AEX waren de financiële bedrijven ING en ASR met winsten van 0,9 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 1,1 procent.

In de MidKap ging Air France-KLM aan kop met een plus van 1,4 procent. De komst van een nieuwe topman bij de luchtvaartcombinatie is mogelijk aanstaande. Volgens de Franse krant Libération wordt waarschijnlijk donderdag aangekondigd dat de hoge post naar de Canadees Ben Smith gaat. Maaltijdbezorger Takeaway stond onderaan met een min van 1 procent.

In Londen daalde Royal Bank of Scotland (RBS) 0,5 procent. De Britse bank betaalt 4,9 miljard dollar in een schikking van Amerikaanse claims betreffende misleiding van investeerders bij de verkoop van hypotheekgerelateerde producten tussen 2005 en 2008. Vestas klom in Kopenhagen 6,7 procent na beter dan verwachte resultaten van de Deense fabrikant van windturbines.

De euro was 1,1338 dollar waard, tegen 1,1359 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent goedkoper op 66,48 dollar. Brentolie zakte 0,7 procent in prijs tot 71,96 dollar per vat.