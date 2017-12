Heijmans schikt met FNV over reiskosten

Heijmans heeft met vakbond FNV een zaak over achterstallige reiskostenvergoeding geschikt. Het bouwbedrijf betaalt ongeveer 120.000 euro voor de reiskosten van ruim vierhonderd werknemers. Een rechtszaak is door de schikking van de baan.

Heijmans had de arbeidsvoorwaarden voor monteurs bij zijn installatiebedrijf in 2014 eenzijdig gewijzigd. Dat was gedaan als besparingsmaatregel.

De wijziging was met de ondernemingsraad besproken, maar niet met de vakbonden die protesteerden. Heijmans draaide daarop na drie maanden de wijziging terug. De schikking betreft de gemiste vergoeding tijdens die drie maanden.