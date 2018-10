Heijmans bouwt woningen in Havenkwartier

Heijmans gaat tweehonderd woningen ontwikkelen en bouwen in het Rotterdamse Havenkwartier. Het bouwbedrijf laat weten daar overeenstemming over te hebben bereikt met de gemeente. Met het project is 90 miljoen euro gemoeid.

Het gaat om 36 stadswoningen en een appartementencomplex met 164 woningen in de wijk Katendrecht. De woningen variëren in grootte van 75 tot 200 vierkante meter en zijn allemaal energiezuinig. Heijmans bouwt ook een commerciële ruimte en een parkeergarage met fietsenberging.

De verkoop van de woningen begint in de eerste helft van volgend jaar. De bouwwerkzaamheden beginnen daarna aan het einde van het jaar.