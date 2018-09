Heffingskortingen in belastingplan 2019

Prinsjesdag is achter de rug. De Miljoenennota is weer gepresenteerd. Het belastingplan 2019 is belangrijk voor de nieuwe regeringsbegroting maar ook voor ondernemers en particulieren.

Ook dit jaar is er weer flink gesleuteld aan de diverse heffingskortingen die ons belastingstelsel rijk is. Of deze kortingen echt een verrijking zijn, valt te bezien. De praktijk leert namelijk dat de kortingen meer als een correctiemechanisme worden gehanteerd.

Combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting die het verschil in belastingdruk tussen eenverdieners en tweeverdieners vergroot. De korting wordt slechts verkregen bij de aanwezigheid van kinderen jonger dan 12 jaar. Een tweede vereiste is dat beide partners arbeidsinkomen verkrijgen. Eenverdieners lopen hiermee een heffingskorting van maximaal 2801 euro mis.

Voor de tweeverdieners geldt dat de minstverdiende partner minimaal een arbeidsinkomen van 4934 euro moet hebben om voor de korting in aanmerking te komen.

Erop achteruit

Stel dat dat salaris 15.000 euro is, dan heeft u in 2018 recht op een korting van 1672 euro. In 2019 wordt dat 1153 euro. Dit laat zien dat tweeverdieners er volgend jaar op achteruitgaan. De maatregel levert de overheid dan ook een besparing op van 0,2 miljard euro.

Ook steekt de overheid niet onder stoelen of banken dat de aanpassing van de regeling voor de minstverdienende partner de prikkel vergroot om nog meer uren te gaan werken.

Algemene heffingskorting

De algemene heffingskorting zit al een aantal jaren in de lift. Ook in 2019, 2020 en 2021 gaat de korting in totaal met 358 euro omhoog.

Dit is met name gedaan om de lage inkomens tegemoet te komen. De middeninkomens genieten namelijk het meest van de verlaging van de belastingtarieven.

De algemene heffingskorting is door de jaren heen steeds complexer geworden. De korting is namelijk inkomensafhankelijk, waardoor de hogere inkomens het recht op de korting op den duur verliezen.

Om het nog ingewikkelder te maken is de korting afhankelijk van het inkomen in box 1. Renteaftrek en giftenaftrek hebben daarom ook effect op de hoogte van de algemene heffingskorting.

Arbeidskorting

De berekening van de arbeidskorting is te veelomvattend om hier te vermelden. De essentie is dat in 2019 en verder het maximum van deze korting wordt verhoogd. Bij een inkomen van 100.000 euro is er straks geen recht meer op de arbeidskorting.

De belasting- en premiedruk zal de komende jaren dalen. De druk verschuift echter deels naar belasting op consumptie. Het lage btw-tarief gaat per 2019 namelijk naar 9 procent.

En dat betekent dat voedingsmiddelen, reparatie van fietsen, schoenen en kleding 3 procent duurder worden. Heeft u een woning van meer dan twee jaar oud en wilt u die laten schilderen, stukadoren, isoleren of behangen? Zorg dat u dit nog in 2018 realiseert!

De auteur is belastingadviseur bij Visser & Visser Belastingadviseurs. Reageren? fiscaal@refdag.nl