„Heffingen Trump moeten definitief van tafel”

Ondernemers in de technologische industrie zijn teleurgesteld dat de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium nog niet definitief van tafel zijn. Dat stellen ondernemersorganisaties voor de sector FME en VNMI in een reactie op het uitstel met een maand dat onder meer aan de Europese Unie is verleend.

Volgens FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink zijn handelstarieven „botte instrumenten die schade veroorzaken in de toeleveringsketens tussen Europa en de VS”. Als de importheffing op staal en aluminium na 1 juni toch worden ingevoerd, ontstaat er volgens haar „een grote deuk” in de jarenlange vertrouwens- en handelsrelatie. Een dergelijke maatregel kent volgens de FME-preses ook alleen maar verliezers.

Volgens de VNMI zijn er nu al voortekenen dat Aziatisch staal en aluminium, dat niet op de Amerikaanse markt terecht kan, op de EU-markt wordt afgezet. Dat is slecht voor de Nederlandse exportpositie meent de brancheorganisatie. De EU is de grootste afzetmarkt voor producenten van ruwe metalen en metaallegeringen en halffabricaten daarvan.