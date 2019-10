‘Heffingen funest voor landbouwaankopen China’

China krijgt het niet makkelijk om jaarlijks voor 50 miljard dollar aan Amerikaanse landbouwproducten te kopen. Alleen als het Aziatische land importheffingen op Amerikaanse goederen verwijdert, lukt dat misschien, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Dat wil China echter pas doen als de Amerikaanse president Donald Trump ook heffingen op Chinese producten terugdraait.

China heeft in het met de Verenigde Staten gesloten deelakkoord beloofd meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen. De 40 miljard tot 50 miljard dollar waar Trump mee schermt is onder de huidige omstandigheden niet mogelijk. In 2017 bedroeg de Chinese import van Amerikaanse landbouwproducten 20 miljard.

De Chinese opstelling rond de landbouwtarieven bemoeilijkt mogelijk de deal die China en de VS hebben gesloten. Het geven van vrijstellingen voor bedrijven om bepaalde producten te komen zou een oplossing kunnen zijn. Dat heeft China al eerder gedaan.