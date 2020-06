’Heffing op Europese auto’s heeft beperkt effect op bbp’

Als de Verenigde Staten de importtarieven op Europese auto’s inderdaad met 20 procentpunt zouden verhogen, zoals president Donald Trump dreigt te doen, zou het directe negatieve effect op de economie van de EU ‘slechts’ 0,1 procent van het bbp zijn. Dat meldt ING op basis van berekeningen.

Dat effect is volgens ING klein, omdat de toegevoegde waarde van de uitvoer van auto’s en auto-onderdelen naar de VS slechts een klein deel van het bbp van de EU uitmaakt (0,27 procent). Duitsland is binnen de EU het meest kwetsbaar voor veranderende tarieven vanuit de VS, gevolgd door Hongarije en Slowakije.

De indirecte effecten van hogere Amerikaanse importtarieven zijn gevaarlijker. Aangezien de Europese autosector een harde klap van de coronacrisis heeft gekregen, zou een importtariefstijging het herstel van de sector kunnen belemmeren, stelt ING. Het negatieve effect op het vertrouwen in de sector zou uiteindelijk een groter negatief effect kunnen hebben op het bbp van de EU, dan het directe negatieve effect van 0,1 procent.

In een poging om zijn achterstand in de peilingen voor de komende presidentsverkiezingen goed te maken, lijkt Trump steeds meer terug te grijpen op zijn beschermende ‘America First’- strategie. Zo maakt hij duidelijk dat hij een harde handelsstrategie heeft en Amerikaanse banen wil beschermen, aldus ING.

Tijdens een bijeenkomst met commerciële vissers in de staat Maine zei Trump vrijdag dat de heffingen op auto’s van Europese makelij worden verhoogd als het tarief op Amerikaanse kreeften niet wordt aangepast. Eerder dreigde de president ook al met tarieven tot wel 25 procent op Europese auto’s.