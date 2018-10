„Hef geheimhoudingsplicht ING-accountants op”

Accountants EY en KPMG moeten worden ontheven van hun geheimhoudingsplicht om zodoende aandeelhouders snel duidelijkheid te kunnen verschaffen over hun rol in de grootschalige witwasaffaire bij ING. De beleggersvereniging VEB heeft de ING-top gevraagd dit te regelen.

De bank trof onlangs een schikking van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie (OM) vanwege onvoldoende toezicht op witwaspraktijken. De VEB vindt dat ING en haar accountants beleggers veel eerder hadden moeten inlichten over de ernst en omvang van de witwasfraude.

De VEB voerde al wel gesprekken met EY over de rol van de accountant in deze kwestie. Maar in de beantwoording van de vragen worden de boekhouders „gehinderd door de geheimhoudingsplicht” die is afgesproken met ING.

EY was controlerend accountant bij ING tot en met boekjaar 2015. KPMG controleert sindsdien de boeken. Volgens de VEB is de informatie van de accountants essentieel om een juiste risico-inschatting te kunnen maken, ook om herhaling te voorkomen.