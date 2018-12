Heerema sluit werf in Zwijndrecht

Maker van offshore-staalconstructies Heerema Fabrication Group (HFG) sluit zijn werf in Zwijndrecht. Die werf zou eigenlijk aan het Italiaanse Rosetti Marino worden verkocht, maar de Italianen hebben zich teruggetrokken in verband met ongunstige marktomstandigheden. Hierdoor verdwijnen er tachtig arbeidsplaatsen.

HFG, met in totaal 375 medewerkers, kondigde in november een nieuwe reorganisatie aan, omdat het bedrijf niet genoeg klussen heeft en al een paar jaar verlies lijdt. Toen was al besloten dat het hoofdkantoor in Zwijndrecht dicht zou gaan, met een verlies van zestig banen tot gevolg. Ook voor de werf in het Britse Hartlepool wordt een nieuwe eigenaar gezocht. HFG behoudt alleen zijn activiteiten in Vlissingen en het Poolse Opole.

De constructies die HFG maakt, bijvoorbeeld olie- en gasinstallaties, worden op zee geplaatst door zusterbedrijf Heerema Marine Contractors. Die onderneming kondigde eerder dit jaar al een grote banenreductie aan. Dat ging om circa 350 banen, nadat er vorig jaar al een streep werd gehaald door honderden arbeidsplaatsen. Bij HFG zelf werd in 2016 ook al fors gereorganiseerd.