Heathrow en easyJet uiten kritiek op Brits quarantaineplan

Het plan van de Britse premier Boris Johnson om mensen die naar het Verenigd Koninkrijk reizen, verplicht veertien dagen in quarantaine te houden, krijgt kritiek vanuit de luchtvaartsector. Prijsvechter easyJet roept de Britse overheid op de quarantainemaatregelen zo kort mogelijk te laten duren. Volgens luchthaven Heathrow is een plan nodig om de grenzen weer te openen.

Volgens Johnson zijn de maatregelen nodig om een tweede piek van het virus te voorkomen. De strenge maatregelen zijn volgens de klagers een volgende klap voor de sector die het door de crisis al zwaar heeft. Door mensen verplicht veertien dagen in quarantaine te houden, worden ze ontmoedigd om te reizen.

Vanuit de luchtvaartsector klinkt onder meer kritiek op het gebrek aan duidelijkheid. Zo is niet bekend wanneer regels worden ingevoerd en hoelang ze gelden. Ook is niet duidelijk of maatregelen met regelmaat worden herzien.

EasyJet pleit ervoor de regels zo kort mogelijk te laten duren, en het effect regelmatig te toetsen. Volgens Heathrow zijn internationale afspraken nodig, zodat reizigers zonder problemen kunnen reizen naar landen waar een relatief laag risico geldt.

In april zag Heathrow, doorgaans de drukste luchthaven van Europa, de passagiersstroom met 97 procent opdrogen. Door de strenge regels zullen nog minder mensen gaan reizen, is de verwachting.