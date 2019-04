„Havenwerkers weigeren schip te lossen”

Personeel van de Rotterdamse haventerminal European Bulk Services (EBS) weigeren volgens vakbond FNV een Duits vrachtschip te lossen. Dat doen ze volgens de bond uit solidariteit met het personeel op de betreffende schuit, de MV Puma. Rederij Blumenthal zou haar werknemers uitbuiten.

Directe aanleiding voor de spontane werkweigering door de EBS was het niet toelaten van een inspecteur van de internationale werknemersorganisatie ITF op de MV Puma om de arbeidsomstandigheden van de bemanning te controleren. Dit omdat eerder op andere schepen van Blumenthal bleek dat er veel mis was. Zo voldeed eten aan boord niet aan de standaard. Verder ontving een matroos circa 900 dollar per maand voor een werkweek van 48 uur, terwijl dit volgens de ITF-cao 1500 dollar voor 40 uur plus vakantiegeld moet zijn.

Op de MV Puma werken circa zeventien bemanningsleden. Ze zijn volgens FNV van Filipijnse, Russische en Oekraïense komaf.