Havens in Noord-Holland krijgen 4 miljoen voor duurzame projecten

De provincie Noord-Holland stelt 4,2 miljoen euro subsidie beschikbaar voor de zeehavens van het Noordzeekanaalgebied en Den Helder om te verduurzamen. Het geld gaat onder meer naar projecten die de uitstoot van CO2 en stikstof verminderen.

Het geld is bedoeld voor de overgang naar duurzame energiebronnen voor de binnenvaart en voor het verbeteren van bedrijventerreinen. Volgens gedeputeerde Zita Pels van Zeehavens en Circulaire Economie spelen de zeehavens een belangrijke rol in de overgang naar schone energie. „Samen met het bedrijfsleven willen we ervoor zorgen dat onze zeehavens een voorbeeld worden op het gebied van duurzaamheid.”

De ondernemers kunnen vanaf 1 december voor verschillende doelen bij de provincie aankloppen, bijvoorbeeld voor duurzame energiebronnen. Binnenvaartschepen varen nu nog veelal op fossiele brandstoffen zoals olie, gas of steenkool. Dit is slecht voor het milieu en de luchtkwaliteit. Rederijen kunnen het geld gebruiken voor de inzet op schonere alternatieven zoals waterstof of elektrisch varen.

Ook stimuleert de provincie de aanleg van walstroom. Schepen die aan wal liggen, gebruiken bij het in- en uitladen diesel om hun schip operationeel te houden. Als een haven een andere walstroomvoorziening plaatst, zoals waterstof of elektriciteit, scheelt dit ook veel uitstoot. De provincie beoordeelt de aanvragen op volgorde van ontvangst.