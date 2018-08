Havenbedrijf Rotterdam investeert in Brazilië

Het havenbedrijf van Rotterdam investeert in de haven van de Braziliaanse stad Pecém. De Rotterdamse haven steekt circa 75 miljoen euro in de haven in het noordoosten van Brazilië. De Rotterdammers hebben er al jaren een adviesrol.

In ruil voor de investering krijgt het Havenbedrijf een belang van 30 procent. Ook hangen medezeggenschap op strategische beslissingen en zetels in onder meer de directie en de raad van commissarissen aan de investering vast. Het Havenbedrijf en de deelstaat Ceará tekenen naar verwachting komende maand een principeakkoord. In de maanden daarna wordt de overeenkomst verder ingevuld.