Haven zet maatregelen no-dealbrexit in ijskast

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft bepaalde voorbereidingsmaatregelen voor een mogelijke no-dealbrexit tijdelijk weer teruggedraaid. Zogeheten bufferparkeerlocaties voor vrachtwagens die als gevolg van de brexit hun papieren niet in orde hebben, worden weer ontmanteld.

Volgens het Havenbedrijf is de beslissing genomen op advies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Aanleiding hiervoor is dat de Europese Unie het Verenigd Koninkrijk drie maanden extra de tijd heeft gegeven om een ordelijk vertrek uit de unie te regelen.

Uitstel van de brexit betekent echter geen afstel, benadrukt het Havenbedrijf in een verklaring. De organisatie hamert er daarom nog steeds op dat exporteurs en importeurs hun lading digitaal vooraanmelden via Portbase. Dat systeem moet ervoor zorgen dat lading ook na de brexit snel via Nederlandse havens vervoerd kan worden.

Ook schrijft het Havenbedrijf dat het belangrijk is dat alle partijen in de logistieke keten zich blijven voorbereiden. Zelf blijft de organisatie bezig met voorbereidingen om het goederenvervoer via de Rotterdamse haven ook na de brexit zo soepel mogelijk te laten verlopen.