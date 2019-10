Haven Rotterdam voelt handelsoorlog

De containeroverslag in de haven van Rotterdam blijft toenemen, maar groeide in het derde kwartaal minder hard dan in eerdere perioden. Dat is vooral te wijten aan de handelsoorlog en de daarmee gepaard gaande groeivertraging van de wereldhandel. Volgens topman Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam is het zorgelijk dat de relatie tussen grote handelsblokken in de wereld gespannen blijft. Ook wijst hij op de aanhoudende onzekerheid over de invoering van handelstarieven na de brexit.

Tot en met het derde kwartaal bedroeg de totale overslag in de haven 353,5 miljoen ton. Dat is nog wel 1 procent meer dan een jaar terug. Maar in de zomer meldde het Havenbedrijf over de eerste zes maanden van het jaar nog een toename van 3,4 procent. Containers, ruwe olie, lng en biomassa bleven de belangrijkste dragers van de groei.

De haperende economie in Duitsland liet zich eveneens voelen in Rotterdam. Bijvoorbeeld staalondernemingen zijn de laatste tijd afwachtend met het aanvullen van hun voorraden. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in de inzakkende automobielproductie.

De overslag van kolen bleef daarnaast achter. De overslag van energiekolen liep fors terug na een sterk begin van het jaar. Dat komt onder meer doordat het aandeel van steen- en bruinkool in de Duitse stroomproductie sterk terugloopt. Ook onderhoud aan de Maasvlaktecentrales speelde een rol. Verder ging het minder met de handel in stookolie, maar dat is een trend die al enkele jaren gaande is

Door de brexit kent de overslag via vrachtwagens die meegaan op ferry’s naar de Britse eilanden al heel het jaar een grillig verloop. In aanloop naar de eerste brexitdatum werden er in het eerste kwartaal veel extra voorraden ingeslagen. Na het uitstel van de brexit tot 31 oktober daalden de volumes weer, om in september weer toe te nemen. De verwachting is dat deze groei in aanloop naar de nieuwe brexitdatum verder aantrekt.