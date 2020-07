Haven Rotterdam test containerafhandeling met app

De Rotterdamse haven begint deze week te testen met containerafhandeling met een nieuwe app. De applicatie maakt gebruikt van blockchaintechnologie en vervangt de huidige pincode met een minder fraudegevoelig digitaal signaal. Het moet de afhandeling van containers in de haven veiliger en sneller maken.

In de haven van Rotterdam worden jaarlijks miljoenen containers gelost en het afhalen van die containers in de haven is een ingewikkeld proces. In het huidige systeem wordt een pincode gebruikt om aan de terminal het recht door te geven dat een chauffeur een container mag ophalen. Dat vergt veel menselijke handelingen en elke fout leidt tot tijdverlies.

De app is volgens het Havenbedrijf Rotterdam zeer sterk beveiligd, te vergelijken met bancaire toepassingen. De test duurt drie maanden.