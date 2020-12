Haven Rotterdam start flyeractie voor chauffeurs om brexit

Het Havenbedrijf Rotterdam start dinsdag met een flyeractie om chauffeurs te wijzen op de gevolgen van de brexit. Op 1 januari 2021 loopt de overgangstermijn af. Dan zijn er weer grenscontroles en douanedocumenten nodig voor het goederenverkeer tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Het Havenbedrijf herstart hiermee de campagne Get Ready For Brexit. Daarmee hoopt het Havenbedrijf de betrokken partijen nog één keer te wijzen op de gevolgen die de brexit heeft voor ondernemen in het Verenigd Koninkrijk. Chauffeurs, vervoerders, importeurs en exporteurs moeten per 1 januari alle documenten op orde hebben voordat ze hun ladingen naar het Verenigd Koninkrijk kunnen brengen.

Ook werkt het Havenbedrijf aan parkeerterreinen bij de terminals van Vlaardingen, Hoek van Holland en de Moezelweg, aan de Rotterdamse zuidoever. Vrachtwagens die niet over de juiste papieren beschikken kunnen daar dan terecht.

De handelsgesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie verlopen intussen moeizaam. Het uitblijven van een handelsdeal na 1 januari 2021 kan voor problemen zorgen. Ook bij andere havens, onder meer Amsterdam, Moerdijk en IJmuiden, zijn brexitacties. Onder meer Rijkswaterstaat wijst chauffeurs op de overgang door berichten op matrixborden.