Haven Rotterdam neemt vierde drinkwaterboot in gebruik

De haven van Rotterdam heeft een vierde drinkwaterboot voor de binnenvaart in gebruik genomen. Dat is volgens het Havenbedrijf Rotterdam nodig vanwege de groei van de haven.

„Onderzoek bevestigde de behoefte van de binnenvaart aan een extra drinkwatervoorziening in het westen. Door de aanleg van de Maasvlakte 2 en de komst van nieuwe terminals, lig- en wachtplaatsen komen daar veel meer schepen”, zegt operationeel directeur Ronald Paul van het Havenbedrijf.

Waterbedrijf Evides vaart al decennia volgens een vastgesteld schema met drie waterboten door verschillende havengebieden. Binnenvaartschepen die havengeld betalen mogen tot 6000 liter drinkwater per keer afnemen. De vierde boot heet DWS 10, is 24 meter lang en 5,50 meter breed. Het schip heeft voorlopig een ligplaats in de Scheurhaven.