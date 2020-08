‘Haven en woningbouw Rotterdam in problemen door geluidsnormen’

De ontwikkeling van de haven van Rotterdam en de woningbouw in de regio komen in de problemen als de overheid niet zorgt voor maatwerk bij de nieuwe geluidsnormen voor de bouw. Daarvoor waarschuwt het havenbedrijf, samen met de gemeenten Rotterdam, Schiedam en de provincie Zuid-Holland in een brandbrief aan de rijksoverheid in Den Haag.

Samen met de Milieudienst Rijnmond hebben de partijen de nieuwe geluidsnormen onderzocht. Het gaat om het zogeheten Aanvullingsbesluit Geluid uit de Omgevingswet, waarin nu ook het geluid van afgemeerde schepen wordt meegeteld als industrielawaai. Dat was eerst niet zo, zodat er in de omgeving van de haven ook woningen gebouwd konden worden, staat in de brief. Het probleem zit in een nieuwe rekenmethode voor geluidsnormen, bevestigt de provincie naar aanleiding van berichtgeving in De Telegraaf.

Diverse partijen uit de bouwsector hebben eerder al bezwaar gemaakt tegen de aangekondigde nieuwe geluidsnormen, omdat ze verwachten dat de woningbouw zal stagneren. Bouwbedrijven, ontwikkelaars, woningcorporaties, investeerders en huiseigenaren vroegen het kabinet de problemen die het gevolg zijn van de nieuwe geluidsnormen „met spoed aan te pakken”.