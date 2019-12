Haven Antwerpen groeit voor zevende jaar op rij

De overslag van de haven van Antwerpen is voor het zevende jaar op rij gegroeid. De haven verwerkte dit jaar 238 miljoen ton goederen, 1,3 procent meer dan een jaar eerder. Er werden vooral meer containers van en naar de haven vervoerd, blijkt uit nieuwe cijfers.

Dit jaar stond in teken van handelsconflicten, onder andere tussen de Verenigde Staten (VS) en China. Die „mondiale handelsperikelen” drukten vooral de handel in goederen die per stuk worden verscheept, voornamelijk staal. De Antwerpse haven sloeg ruim 8 miljoen ton aan stukgoederen over, 18 procent minder dan een jaar geleden. Er ging ook ruim 4 procent minder liquide bulk van en naar de haven. „Dat is voornamelijk te wijten aan economische groeivertragingen en schommelende olieprijzen”, licht het havenbedrijf toe.

De containeroverslag nam juist met 6 procent toe. Ook sloeg de haven meer droge bulk (bijvoorbeeld ijzererts en granen) over.

Antwerpen is de tweede havenstad van Europa, na Rotterdam, maar voor Hamburg en Amsterdam. De overslagcijfers van de haven van Rotterdam zijn nog niet bekend. In de eerste drie kwartalen groeiden beide havens ongeveer evenveel.