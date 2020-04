Haven Antwerpen groeit met 4 procent in eerste kwartaal

De goederenoverslag in de haven van Antwerpen is in het eerste kwartaal met 4 procent gestegen vergeleken met 2019. De impact van de coronacrisis liet zich in deze eerste drie maanden van het jaar slechts beperkt voelen, meldt de haven vrijdag.

In totaal kwam ruim 59 miljoen ton binnen op 3476 schepen. De groei van de containeroverslag van ruim 9 procent compenseerde de daling van goederenstromen als stukgoed en voertuigen. Er werden vooral meer farmaceutische producten en etenswaren ingevoerd. Alleen uit Azië kwamen wat minder containers aan.

De aanvoer van ijzer en staal daalde met ruim een derde, en het aantal nieuwe auto’s met 18 procent. De aanvoer van kolen is verdrievoudigd door toegenomen speculatie in deze markt.

De haven voorziet dat de gevolgen van de pandemie in het tweede kwartaal merkbaar worden, maar doet daar nog geen voorspellingen over. „Veel zal afhangen van hoe snel de industrie opnieuw kan opstarten en het consumentenvertrouwen zich herstelt.”

Haventopman Jacques Vandermeiren: „Door haar wereldwijde connectiviteit en diversiteit aan goederenstromen is Port of Antwerp minder afhankelijk van specifieke markten. Daarnaast beschikt de haven over enorme hoeveelheden opslagcapaciteit die als het ware een buffer voor de economie zijn. Dit stelt ons in staat om vanuit de haven van Antwerpen zo een snelle heropstart van de industrie en de consumptie in België en een deel van Europa mogelijk te maken.”