Haven Amsterdam kijkt terug op sterk jaar

De haven van Amsterdam heeft het afgelopen jaar goed geboerd. De economische rugwind zorgde voor een stijging van de overslag van goederen met 2,5 procent tot 81,3 miljoen ton. Samen met de andere havens aan het Noordzeekanaal werd een record van meer dan 100 miljoen ton bereikt, zo blijkt uit voorlopige cijfers.

De stijging in de Amsterdamse haven is met name veroorzaakt door meer overslag van olieproducten. Die steeg met 4 procent naar 44,4 miljoen ton. Ook de zogeheten agribulk, zoals granen en zaden, deed een duit in het zakje met een stijging van 5 procent naar 8,3 miljoen ton.

De overige natte bulk, zoals chemische basisproducten, daalde met 27 procent tot 2,2 miljoen ton. In de kolenoverslag was ook sprake van een daling, net als een jaar eerder. Bouwmaterialen deden het wel goed en de containeroverslag was stabiel. Ook werden er meer zeecruiseschepen verwelkomd.

De haven van Amsterdam is de vierde haven van West-Europa en moet het vooral hebben van de overslag en verwerking van energieproducten. Voor de toekomst mikt de haven volgens topman Koen Overtoom ook sterk op ladingen die te maken hebben met de energietransitie.