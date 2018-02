Hasbro verkoopt minder Star Wars-speelgoed

De Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro heeft in het vierde kwartaal de omzet licht zien dalen. Het bedrijf had onder meer te maken met een lagere verkoop van speelgoed van Star Wars. Ook het faillissement van speelgoedwinkelketen Toys ’R’ Us, een grote klant van het concern, raakte de verkopen.

De omzet ging in de afgelopen periode met 2 procent omlaag tot 1,6 miljard dollar (1,3 miljard euro) in vergelijking met een jaar eerder. Ook de verkoop van speelgoed van Disney Frozen zakte in. De verkoop van bijvoorbeeld bordspel Monopoly en speelgoed van Transformers en My Little Pony zat wel in de lift.

Hasbro leed een nettoverlies van 5,3 miljoen dollar, tegen een winst van bijna 193 miljoen dollar een jaar eerder. Vanwege de recente Amerikaanse belastinghervormingen trof Hasbro een voorziening van enkele honderden miljoenen dollars.