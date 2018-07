Hasbro blijft wegvallen Toys ’R’ Us voelen

Voor de Amerikaanse speelgoedfabrikant Hasbro, maker van onder meer bordspel Monopoly en speelgoed van Transformers en My Little Pony, blijft het faillissement van speelgoedwinkelketen Toys ’R’ Us duidelijk merkbaar in de financiële resultaten. Net als in het eerste kwartaal van dit jaar viel de omzet in het tweede kwartaal lager uit. Evengoed presteerde het bedrijf beter dan de gemiddelde verwachting.

De opbrengsten daalden in de afgelopen periode, mede door het wegvallen van de grote klant, met 7 procent tot ruim 904,5 miljoen dollar in vergelijking met een jaar eerder. Naast de ondergang van Toys ’R’ Us had Hasbro ook te maken met overtollige voorraden bij met name Europese winkeliers, waardoor minder nieuwe bestellingen binnenkwamen.

Onder de streep resteerde, anders dan een kwartaal eerder, wel weer zwarte cijfers. De winst viel met ruim 60 miljoen dollar wel lager uit dan de 67,7 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2017. Na het eerste kwartaal resteerde een tekort van 112,5 miljoen dollar.