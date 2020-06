‘Hartverwarmend’ burgerinitiatief wil HEMA redden

HEMA moet in Nederlandse handen blijven en niet worden overgeleverd aan buitenlandse durfkapitalisten. Ook mag de winkelketen niet ten onder gaan. Dat vinden de initiatiefnemers van het burgerinitiatief #welovehema. Ze zoeken uit of HEMA door middel van crowdfunding gered zou kunnen worden.

Het uit 1926 stammende warenhuis dreigt noodgedwongen uit handen van huidig eigenaar Marcel Boekhoorn te glippen. Maandag moet de bekende zakenman en miljardair een lening van 50 miljoen euro aflossen aan schuldeisers. Die zijn volgens mediaberichten wel bereid een groot deel van de schuld kwijt te schelden, maar dan willen ze zelf aandelen krijgen in HEMA.

„Dat mag niet gebeuren”, vindt Arjan Leest, merkenstrateeg en een van de initiatiefnemers van de actie om HEMA te hulp te schieten. Hij is bang dat de schuldeisers geen hart hebben voor het bedrijf. Volgens hem zijn buitenlandse investeerders er ook de oorzaak van dat HEMA jarenlang is „leeggetrokken”. Daardoor kampt HEMA al jaren met een schuldenlast van honderden miljoenen euro’s.

Samen met enkele oud-medewerkers van HEMA heeft Leest een website opgezet waar mensen zich kunnen melden als ze willen investeren in de oer-Hollandse winkelketen. Het project bevindt zich nog in een verkennende fase, maar de initiatiefnemers zijn wel ambitieus. Leest hoopt „richting de 100 miljoen euro” te verzamelen om HEMA bijvoorbeeld een lening te kunnen verschaffen of geld te steken in aandelen. „Iemand wil misschien 50 euro geven, de ander 100, 500 of duizend euro. Als een miljoen Nederlanders dat doen, loopt het bedrag aardig op.”

HEMA noemt het initiatief „hartverwarmend”. Een woordvoerster geeft aan dat de keten er „an sich” niet slecht voor staat. „Maar de schuld is wel te hoog. We hebben eerder al gezegd dat we daarover met schuldeisers in gesprek willen om een oplossing te vinden. Zolang de onderhandelingen lopen doen we geen mededelingen.” Ook andere betrokken partijen geven al dagen geen commentaar.

Achter de schermen vinden naar verluidt gesprekken plaats tussen Boekhoorn, de directie van HEMA en de schuldeisers. Ook de overheid zou meepraten. Het Financieele Dagblad meldde onlangs op basis van ingewijden dat het ministerie van Economische zaken onderzoekt of het een rol kan spelen bij een eventuele redding van HEMA, bijvoorbeeld via garanties op leningen.

Vakbond FNV maakt zich zorgen over de keten. FNV-bestuurder Daniëlle Wiek zegt dat veel medewerkers van HEMA vrezen voor het voortbestaan van hun winkel en daarover vragen stellen aan de bond. Zelf denkt Wiek dat er wel een oplossing gaat komen, maar heel gerust is ze er ook niet op. Volgens de vakbondsvrouw is het vooral belangrijk dat de schuld wordt afgebouwd. Wie dan precies de eigenaar van HEMA is, maakt haar minder uit.