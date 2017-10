„Harry Paul terug in top ministerie Landbouw”

Topambtenaar Harry Paul keert terug in de top van het nieuwe ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hij wordt wegbereider voor de nieuwe secretaris-generaal, die op een later tijdstip wordt benoemd. Dat meldt Boerderij op zijn website. Het is volgens het vakblad niet zeker of Paul zelf die functie gaat vervullen.

Paul was van 2013 tot 2016 inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daarna leidde hij een project op het ministerie van Financiën. Dat project is afgerond.

Landbouw viel de afgelopen zeven jaar onder het ministerie van Economische Zaken maar staat in het kabinet-Rutte III weer op eigen benen. Donderdag treedt Carola Schouten (ChristenUnie) aan als minister. Paul wordt haar hoogste ambtenaar.

Paul (1961) behoort tot de gereformeerde gezindte: hij is lid van de gereformeerde gemeente in Moerkapelle. Paul is van origine plantenziektenkundige. Hij studeerde in 1985 cum laude af aan de Wageningse universiteit en promoveerde in 1993 op een proefschrift over virusresistentie in suikerbieten. Kort daarna begon hij aan zijn ambtelijke loopbaan in Den Haag. Hij was onder meer beleidsambtenaar bij de directie Visserij.