Harley-Davidson voert winst flink op ondanks coronacrisis

Harley-Davidson verkoopt onder druk van de coronacrisis beduidend minder motoren. Maar met de winst van het Amerikaanse bedrijf gaat het wel weer de goede kant op. Puur gelet op wat er onder de streep overblijft was afgelopen periode het beste derde kwartaal sinds 2015.

Er werden wereldwijd 53.800 motoren verkocht, 8 procent minder op jaarbasis. De omzet daalde eveneens met 8 procent, tot 1,2 miljard dollar. De nettowinst steeg evenwel van 87 miljoen dollar naar 120 miljoen dollar.

Zelf verklaart de motorenbouwer de cijfers met de nieuwe koers die het bedrijf is ingeslagen. Daarbij werd waarschijnlijk geprofiteerd van het economisch herstel na de klap van de eerste lockdowns. Het ging afgelopen periode beduidend beter dan in het tweede kwartaal toen omzet en winst nog min of meer halveerden.

Harley-Davidson heeft een vijfjarenplan opgesteld om de crisis het hoofd te bieden. Het bedrijf trekt zich bijvoorbeeld terug uit bepaalde markten en heeft in de zomer aangekondigd honderden banen te schrappen. Voor de korte termijn is de situatie nog wel erg onzeker in verband met de virusuitbraak. Daarom heeft Harley-Davidson wederom geen verwachtingen uitgesproken voor de rest van het jaar.