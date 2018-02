Harde koersklappen op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam stond dinsdag diep in het rood. Ook de andere Europese beurzen kregen harde klappen na de zware koersverliezen in Aziƫ en op Wall Street. De vrees voor een stijgende inflatie en meer Amerikaanse renteverhogingen bleef de handel domineren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 2,6 procent lager op 528,56 punten. Alle 25 hoofdfondsen stonden in het rood. De MidKap duikelde 2,8 procent tot 794,50 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt zagen rond de 2 procent aan waarde verdampen.

TomTom kelderde rond 9 procent in de MidKap. Het navigatiebedrijf zag ook in het vierde kwartaal de omzet flink dalen door afnemende verkopen van zijn consumentenproducten. Over heel 2017 werd een nettoverlies geleden van 204 miljoen euro, mede door een stevige afschrijving op de waarde van de worstelende consumententak.

Flow Traders was de enige stijger bij de middelgrote fondsen met een plus van 8 procent. De beursintermediair, die profiteert van de toegenomen volatiliteit op de aandelenmarkten, liet weten te voldoen aan de Europese kapitaaleisen voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.

In de AEX stonden biotechnologiebedrijf Galapagos en kabel- en telecomconcern Altice onderaan met verliezen van 4,1 en 3,6 procent. Olie- en gasconcern Shell, een zwaargewicht in de index, raakte 2,8 procent kwijt en verzekeraar Aegon verloor 3 procent.

De Britse oliereus BP, die met beter dan verwachte resultaten kwam, zakte in Londen 1,5 procent. In Parijs verloor BNP Paribas 2 procent. De grootste bank van Frankrijk schroefde zijn winstdoelstelling voor 2020 iets op, maar de kwartaalcijfers vielen wat tegen. BNP kampte onder meer met hogere kosten. Ook pakten wisselkoersen enigszins ongunstig uit.

In Frankfurt leverde Munich Re 4,8 procent in. De Duitse herverzekeraar zag de jaarwinst sterk dalen als gevolg van de zware orkanen die in de nazomer het Caribisch gebied en het zuiden van de Verenigde Staten teisterden.

De euro was 1,2416 dollar waard, tegen 1,2407 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse ruwe olie kostte 0,6 procent minder op 63,77 dollar. Brentolie zakte 0,7 procent in prijs tot 67,17 dollar per vat.