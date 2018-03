Hap uit JustEat na investeringsplannen

De investeringsplannen van JustEat zijn lastig te verteren voor investeerders. De plannen van de maaltijdbestelsite teren in op de winstgevendheid. Het Britse bedrijf verloor dinsdag tot 15 procent van zijn beurswaarde in Londen.

JustEat verwacht dit jaar een onderliggend bedrijfsresultaat van 165 miljoen tot 185 miljoen pond. Dat was aanmerkelijk lager dan de 227 miljoen pond waar analisten gemiddeld op rekenden. Het verschil wordt met name veroorzaakt door hogere investeringen van het bedrijf.

Het geld wordt onder meer gestoken in bezorgdiensten. Maaltijdbestelsites als JustEat en het Nederlandse Takeaway laten de bezorging van oudsher vooral over aan andere partijen. Ook Takeaway zag echter zijn bezorgingsdienst groeien, al merkte het bedrijf dat bekend is van Thuisbezorgd.nl daarbij op dat een winstgevende bezorging niet in de lijn der verwachtingen ligt.