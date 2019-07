Hans Kamerling maakt mensen blij met wat hij bezorgt

Een mensenmens. De man met het oliespuitje. Zo omschrijft Hans Kamerling (70) uit Hendrik-Ido-Ambacht zichzelf. Hij bezorgt twee middagen in de week auto-onderdelen. „Het is een vorm van ontspanning, ik ben er even uit. Lekker de hele week thuis zitten is voor mij zo lekker niet.”

Het interview vindt plaats in een van de veertien splinternieuwe appartementen van Linquenda Domus in Hendrik-Ido-Ambacht. Een kleinschalige woonvorm, verwant aan de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De meeste bewoners kerken in de plaatselijke gemeente aan de overkant van de straat. Kamerling is er sinds 2007 koster.

Hoewel de Ambachter vanaf het begin betrokken was bij de bouw van Linquenda Domus, was het eerst niet de bedoeling dat hij er ging wonen. „In veel van mijn functies bij de PTT en later KPN was ik de man achter de schermen, de backofficemanager. Ik heb veel zaken opgestart en als het eenmaal liep, ging ik weer wat anders doen.”

Mooi

Dat was eigenlijk ook de bedoeling bij Linquenda Domus: in een werkgroep zitten om het gebouw te realiseren en dan weer wat anders doen. Maar toen het echtpaar Kamerling zag hoe mooi het allemaal werd, besloten ze er zelf ook te gaan wonen. Ze hebben het er prima naar hun zin.

Twee middagen per week werkt Kamerling bij PartsPoint in Zwijndrecht. Hij stapt dan in een grote Mercedesbus om auto-onderdelen en autoaccessoires rond te brengen. „Dat gaat precies op tijd. Als ik ergens in de file kom, moet ik onmiddellijk bellen zodat de klant weet dat ik later kom.”

Regelmatig staan garagehouders trappelend van ongeduld te wachten tot Kamerling arriveert met het gewenste auto-onderdeel. „Dat is het mooie van mijn werk: ik maak mensen blij met wat ik breng.”

Het gaat Kamerling bij deze baan niet in de eerste plaats om het salaris. „Ik vind het heerlijk om er even uit te zijn. Ik rijd het halve land door, ontmoet allerlei mensen en geniet. De hele week thuiszitten is niets voor mij.”

De Ambachter kon op zijn 55e al gebruik maken van een VUT-regeling bij KNP-telecom, de voormalige PTT, het bedrijf waar hij toen veertig dienstjaren had gemaakt. „Ik begon op mijn vijftiende al bij de PTT door de bedrijfsschool te gaan volgen. Daarna ben ik vijftien jaar op Goeree-Overflakkee monteur geweest. Alleen voor de militaire dienst ben ik er 16 maanden tussenuit geweest.”

Teksttelefoon

In 1983 kreeg Kamerling naar eigen zeggen „de mooiste job die ik ooit heb gehad.” Hij werd adviseur gehandicaptenvoorzieningen in de regio Rotterdam. „Ik kwam bij mensen thuis en adviseerde hen hoe zij de telefoon konden gebruiken. Velen hadden nog nooit een telefoon in handen gehad.”

Kamerling werkte mee aan de totstandkoming van de teksttelefoon voor doven. „Dat was nog eens dankbaar werk.”

Ook bij de andere jobs bij het telecombedrijf genoot Kamerling het meest van het werken met en het aansturen van mensen. Die ervaring kon hij goed gebruiken toen hij op z’n 55e van de VUT-regeling gebruik maakte. Hij werd gevraagd om promotie te maken voor het Reformatorisch Dagblad en Terdege, uitgaven van de Erdee Media Groep (EMG). „Mijn vrouw en ik stonden door het hele land op verkopingen, beurzen of boekpresentaties. Nog steeds worden we gebeld met vragen over de krant of Terdege.”

Mysterieshopper

Lang hetzelfde doen is niets voor Kamerling. Vandaar dat hij in 2012 zich bij een uitzendbureau meldde. Daar kreeg een baantje als mysteryshopper. „Ik moest mij bijvoorbeeld bij een vestiging van een bekende brillenketen een bril laten aanmeten. Die werd dan in het landelijk kantoor gecontroleerd of het de juiste glazen had en dergelijke. Ook lette ik op de klantvriendelijkheid van de werknemers.”

Het bezorgen van automaterialen doet Kamerling nu een jaar of drie. „Als God het geeft, doe ik dit nog een jaar, misschien langer. Het moet leuk blijven.”

Loopbaan Hans Kamerling

Geboren: 1948 te Sommelsdijk

Lagere school: openbare school Sommelsdijk

Opleidingen: LTS Middelharnis, bedrijfsschool PTT in Rotterdam

Banen bij PTT/KPN: monteur binnen- en buitendienst, adviseur gehandicaptenvoorzieningen, inrichter Primafoonwinkels, managersfuncties in Breda, projectleider telecomprojecten

Banen na de VUT: promotor EMG, mysteryshopper, bezorger automaterialen