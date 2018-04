Hans Anders weg uit Frankrijk

Optiekketen Hans Anders vertrekt uit Frankrijk. Het bedrijf verkoopt al zijn activiteiten in het land aan de familie Abittan, onder meer eigenaar van de optiekformule Acuitis. Financiële details werden daarbij niet verstrekt.

Het omzetaandeel van de Franse winkels bedroeg afgelopen jaar ongeveer 6 procent. Hans Anders richt zich als bedrijf op het goedkope deel van het segment. Maar in Frankrijk zijn er echter hoge vergoedingen van verzekeraars, waardoor deze markt niet in het systeem past.

Hans Anders, dat brillen, contactlenzen en hoortoestellen levert, zette vorig jaar een omzet van bijna 204 miljoen euro in de boeken. Een deel van de groei kwam door het openen van nieuwe winkels. In totaal opende de Hans Anders Groep vorig jaar per saldo 12 eigen winkels en 17 franchise winkels. Hiermee kwam het totaal op 513 winkels. Dit jaar wil de onderneming verder groeien in Nederland, België en Zweden.