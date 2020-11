Handtekening piloten beëindigt onverwachte crisis bij KLM

Met de handtekening van pilotenvakbond VNV onder de voorwaarden van de lening die KLM krijgt van de overheid, is een crisis bezworen die heel plotseling opkwam en makkelijk voorkomen had kunnen worden. Eind vorige week werd duidelijk dat minister Wopke Hoekstra van Financiën wilde dat de vakbonden zich tot het einde van de looptijd van de beloofde steun zouden verbinden aan loonoffers. Die bonden hadden echter met KLM afspraken gemaakt tot 2022.

Dat verschil in looptijd leek dus plotseling een struikelblok te worden, maar volgens Hoekstra was al in de zomer duidelijk dat de overheid garanties wilden hebben over maatregelen voor de hele looptijd. KLM laat nu ook weten dat de voorwaarden al die tijd duidelijk waren, maar maakte tegelijkertijd met de vakbonden concrete afspraken voor een veel kortere tijd en zorgde ook niet voor een langere toezegging. De bonden gaven aan eind vorige week verrast te zijn door de extra eis waarvoor ze een bedenktijd van zestien uur kregen.

Die communicatieve verwarring en de onduidelijke eis waar precies voor werd getekend, leverde een patstelling op waardoor de noodsteun op het spel kwam te staan. FNV en VNV tekenden niet zomaar, waarbij de pilotenbond het langste volhield. Uiteindelijk werden de plooien gladgestreken en het steunpakket van 3,4 miljard euro veiliggesteld. Van die steun heeft KLM overigens al ruim 900 miljoen euro ontvangen.

Ook bij het maken van de eerdere afspraken over loonoffers verweten de bonden KLM al ruim de tijd te nemen. Die afspraken werden dan ook pas enkele uren voor de deadline afgerond.

Nu staan de neuzen bij de luchtvaartmaatschappij in ieder geval weer dezelfde kant op. Het bedrijf kan daardoor weer naar de toekomst kijken, maar met de nieuwe coronagolf in Europa en aanhoudende reisbeperkingen lijkt die toekomst nog niet erg rooskleurig.