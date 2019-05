Handelszorgen kleuren Damrak rood

De Amsterdamse aandelenbeurs ging vrijdag stevig omlaag. Ook de andere Europese beurzen lieten flinke verliezen zien, na het koersherstel een dag eerder. De internationale handelsspanningen namen weer toe door het opleggen van economische sancties aan Mexico door de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1,1 procent in het rood op 539,72 punten. De MidKap zakte 1,4 procent tot 729,14 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs verloren tot 1,1 procent. De DAX in Frankfurt leverde 1,4 procent in na een onverwachte daling van de Duitse winkelverkopen.

De VS hanteren vanaf 10 juni importtarieven van 5 procent voor alle goederen die uit Mexico komen. President Donald Trump vindt dat Mexico onvoldoende optreedt tegen illegale immigratie en zal de importtarieven elke maand met 5 procent verhogen tot een maximum van 25 procent.

Het tarievennieuws zorgde in Japan al voor stevige verliezen onder de autobouwers die productiefaciliteiten hebben in Mexico. Ook de Europese autofabrikanten stonden onder druk. Fiat Chrysler en Volkswagen verloren 3,9 en 3,3 procent. De brouwers AB InBev en Heineken, die populaire biermerken brouwen in Mexico, zakten 1,6 en 1,5 procent. De Spaanse bank BBVA, die veel omzet haalt uit het Zuid-Amerikaanse land, daalde 3,9 procent.

Op het Damrak stonden alle 25 hoofdfondsen in het rood. Staalconcern ArcelorMittal behoorde tot de grootste dalers, met een verlies van 2 procent. Verzekeraar NN Group (min 5,1 procent) noteerde ex dividend. Bij de middelgrote bedrijven sloot roestvrijstaalmaker Aperam de rij met een min van 3,3 procent. Beursintermediair Flow Traders was de enige stijger, met een plus van 0,5 procent.

Bij de kleinere bedrijven kelderde Kiadis Pharma bijna 17 procent. De biotechnoloog haalde 28 miljoen euro op door de plaatsing van zo’n 3,7 miljoen nieuwe aandelen bij institutionele beleggers.

De euro was 1,1137 dollar waard, tegen 1,1140 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,1 procent tot 55,95 dollar. Brentolie werd 1,6 procent goedkoper op 65,80 dollar per vat.