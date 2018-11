Handelszorgen ebben iets weg op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten gesloten. De vrees over eerdere opmerkingen van president Donald Trump, die dreigde met meer importtarieven op Chinese goederen, ebde gedurende de sessie wat weg. Trump ontmoet zijn Chinese collega Xi Jinping dit weekend tijdens de G20-top in Buenos Aires.

De leidende Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,4 procent hoger op 24.748,73 punten. De brede S&P 500 won 0,3 procent tot 2682,20 punten en technologiegraadmeter Nasdaq bleef nagenoeg vlak op 7082,70 punten.

Trump dineert zaterdagavond met Xi. Wat er precies aan de orde zal komen tijdens het tafelen is niet bekendgemaakt. Wel werd gemeld dat de ontmoeting de kans biedt om „een pagina om te slaan” in het escalerende handelsconflict met China.

Apple is één van de bedrijven die mogelijk hinder zal ondervinden van de extra heffingen. Trump speculeerde eerder openlijk over importtarieven op elektronica als laptops en mobiele telefoons. De iPhones van het Amerikaanse technologiebedrijf worden in China geproduceerd. Daar zou een heffing van 10 procent op kunnen komen. Het aandeel Apple, dat de laatste tijd al fors aan beurswaarde inleverde, won 0,6 procent in de hoop op een doorbraak tussen de twee grootmachten dit weekend.

General Motors verloor 2,6 procent aan beurswaarde. Ook hier had Trump een aandeel. Hij wil alle subsidies voor de automaker intrekken. Trump is ontstemd over de beslissing van GM om fabrieken in Noord-Amerika te sluiten als onderdeel van een grote reorganisatie.

Papa John’s verloor ruim 10 procent. Investeerder Trian Fund Management zou zijn poging staken om de pizzaketen in te lijven. Daarmee hangt de vraag boven de markt of er überhaupt nog een koper wordt gevonden.

Beleggers konden verder de plannen van United Technologies, dat zichzelf in drie delen wil opsplitsen, nog niet waarderen. Het aandeel van het industrieel conglomeraat verloor dik 4 procent.

De euro was 1,1295 dollar waard, tegen 1,1292 dollar eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie won 0,6 procent tot 51,93 dollar. Brentolie steeg 0,3 procent in prijs tot 60,68 dollar per vat.