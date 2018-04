Handelsweek in teken Syrië en cijfers

Beleggers verwerken komende handelsweek de Amerikaanse aanval op Syrië. Het al eerder door president Donald Trump aangekondigde bombardement werd uiteindelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgevoerd met steun van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De aanval heeft de spanningen in de wereldpolitiek verder verhevigd omdat Rusland achter de Syrische president Assad staat.

Rusland en het Westen liggen al langer met elkaar in de clinch. Onder meer door de gifgasaanval op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal in het Britse Salisbury, is de spanning opgelopen. Veel Westerse landen zetten als gevolg van die aanval Russische diplomaten uit en de VS bevroren zelfs tegoeden van Russische oligarchen uit de kringen rond president Vladimir Poetin.

Verder blijft het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China de gemoederen bij beleggers bezighouden. Afgelopen weken schommelde het sentiment nog heen en weer tussen hoop en vrees.

Ook op de olieprijzen zal gelet worden. Die zijn vaak gevoelig voor ontwikkelingen in het Midden-Oosten en ging de afgelopen week al hard omhoog. Amerikaanse olie was vrijdag 67,39 dollar per vat waard. Brent-olie kostte 72,58 dollar per vat.

De handel staat afgezien van de internationale ontwikkelingen komende week in het teken van de kwartaalcijfers. Na een voorzichtig begin barst de cijferperiode nu los. Het Damrak begint de week nog rustig, met op dinsdag de handelsupdate van navigatiedienstverlener TomTom. Later volgen onder meer ASML, Heineken, Unilever, Arcadis, Wessanen en Wereldhave.

Ook internationaal staan er veel handelsberichten op de rol. Op Wall Street komen deze week weer een aantal banken met cijfers, waaronder Bank of America en Goldman Sachs. Daarnaast komen techbedrijven Netflix en IBM en industriële conglomeraten General Electric en Honeywell met tussentijdse resultaten.

Op macro-economisch gebied zijn er dinsdag cijfers over de Chinese detailhandelsverkopen, economische groei en industriële productie die een beeld geven van de eerste gevolgen van het Sino-Amerikaanse handelsconflict. Een dag eerder komen de Amerikaanse detailhandelsverkopen al en later in de week volgen de Europese inflatiecijfers.

De AEX-index sloot vrijdag een fractie hoger op 548,05 punten. De MidKap eindigde met een verlies van 0,1 procent op precies 795 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen sloten tot 0,2 procent hoger.

De Dow-Jonesindex eindigde met een min van 0,5 procent op 24.360,14 punten. De brede S&P 500 daalde 0,3 procent tot 2656,30 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 7106,64 punten.