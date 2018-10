Handelsvete EU en VS raakt Aperam

Het in Amsterdam genoteerde roestvrijstaalbedrijf Aperam ondervindt hinder van de importheffingen die de Verenigde Staten en de Europese Unie wederzijds hebben ingevoerd op staal en aluminium. Die hebben volgens Aperam voor tijdelijke onrust gezorgd op de Europese markt. Dat liet het bedrijf weten bij de bekendmaking van cijfers.

Volgens Aperam is er sprake van extreem uitdagende marktomstandigheden. Het bedrijf denkt wel dat Brussel spoedig definitieve stappen zal zetten om de Europese roestvrijstaalmarkt te beschermen.

In het derde kwartaal zette het concern een bedrijfsresultaat in de boeken van 123 miljoen euro, tegen 150 miljoen euro in het tweede kwartaal. Aperam had eerder al aangegeven op een daling van het resultaat te rekenen vanwege de seizoenszwakte in Europa in de zomerperiode. Voor het vierde kwartaal rekent de onderneming op een verdere daling.

De verschepingen van roestvrij staal gingen op kwartaalbasis met 8 procent omlaag tot 467.000 ton. De omzet kwam uit op meer dan 1,1 miljard euro, tegen ruim 1,2 miljard euro in de voorgaande periode.